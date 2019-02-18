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Любовь Аксенова раскрыла секрет счастливых отношений

Любовь Аксенова решила раскрыть поклонникам секрет счастливых отношений. Актриса признается, что даже после семи лет брака с мужем себя по-прежнему ощущает счастливой женщиной.
Любовь Аксенова раскрыла секрет счастливых отношений

Хотя обычно Любовь Аксенова не говорит о личной жизни, она решила сделать исключение, разместив в Instagram фото, где позирует в компании супруга Павла. Актриса не согласна с тем, что любовь длится не больше пяти лет, ведь она все еще чувствует себя влюбленной, хотя замужем уже семь лет. Совместную жизнь знаменитость считает каждодневным трудом. Своих поклонников Аксенова призвала принимать партнера таким, каким он есть, оставлять ему личное пространство, во всем выступать напарником, а не просто слепо соглашаться с мнением избранника.

Актриса убеждена, что важно сохранять в памяти приятные моменты, чтобы невзгоды не смогли их вытеснить. Желание понять и чувство любви должны выступать тем щитом, который помогает в минуты взаимных претензий и “эгоистичных заблуждений”. Многие фолловеры с мнением Любови Аксеновой согласились, желая ей долгих лет счастливой жизни с мужем.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

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