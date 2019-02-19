Из-за спорного сценария отложена премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде





Предварительное название фильма — “Бонд 25”, съемки откладывают из-за проблемных моментов в сценарии. Предварительно, поводом для споров послужило желание режиссера ленты Дэнни Бойла “убить” персонажа в исполнении Дэниела Крейга. По причине разногласий с коллегами деятель столкнулся с необходимостью покинуть проект, заменой его стал Кэри Фукунага. Американский режиссер займется работой сразу после того, как необходимые поправки внесут непосредственно в сценарий.После выхода на экраны кинокартины “007: Спектр” Крейг решительно заявлял о том, что больше не намерен появляться в “бондиане”. После этого продюсеры активно искали актеру замену, однако впоследствии его таки удалось уговорить снова появиться на экране в образе Джеймса Бонда.