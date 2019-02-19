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Из-за спорного сценария отложена премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде

Новая часть боевика о Джеймсе Бонде выйдет позже намеченного срока, причиной чему послужил спорный сценарий. На большие экраны лента будет выпущена не ранее 8 апреля 2020 года, а сдвигается дата уже второй раз.
Из-за спорного сценария отложена премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде

Предварительное название фильма — “Бонд 25”, съемки откладывают из-за проблемных моментов в сценарии. Предварительно, поводом для споров послужило желание режиссера ленты Дэнни Бойла “убить” персонажа в исполнении Дэниела Крейга. По причине разногласий с коллегами деятель столкнулся с необходимостью покинуть проект, заменой его стал Кэри Фукунага. Американский режиссер займется работой сразу после того, как необходимые поправки внесут непосредственно в сценарий.

После выхода на экраны кинокартины “007: Спектр” Крейг решительно заявлял о том, что больше не намерен появляться в “бондиане”. После этого продюсеры активно искали актеру замену, однако впоследствии его таки удалось уговорить снова появиться на экране в образе Джеймса Бонда.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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