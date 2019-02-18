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Александр Васильев выставит на ВДНХ лучшие наряды Аллы Пугачевой

Александр Васильев намеревается выставить на ВДНХ лучшие наряды Аллы Пугачевой. Около 50 предметов одежды историк моды покажет публике в честь 70-летнего юбилея Примадонны.
Александр Васильев выставит на ВДНХ лучшие наряды Аллы Пугачевой

По словам Александра Васильева, он готовит в связи с празднованием юбилея Пугачевой эксклюзивную экспозицию. Накануне историк моды лично посетил замок Примадонны и ее супруга Максима Галкина, где певица подарила деятелю свои концертные наряды. Всего знаменитость передала гостю 13 предметов одежды, каждый из которых имеет связь с определенным моментом жизни артистки.
Александр Васильев выставит на ВДНХ лучшие наряды Аллы Пугачевой

Как отметил Александр Васильев, уже во второй половине 2019 года он намеревается открыть на ВДНХ выставку, где покажет примерно полсотни нарядов Примадонны. Помимо платьев от самой Пугачевой, повседневную одежду он получает и от знакомых знаменитости. Если для его экспозиции будет не хватать экземпляров, он готов часть из них арендовать непосредственно у исполнительницы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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