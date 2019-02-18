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Замужняя Приянка Чопра не расстается с толстовкой бывшего возлюбленного

Приянка Чопра приняла участие в шоу Dirty Laundry, в котором раскрыла подробности отношений с женатым Шахрух Ханом. Актриса Болливуда призналась, что до сих пор не расстается с его толстовкой, будучи замужем.

Замужняя Приянка Чопра не расстается с толстовкой бывшего возлюбленного

Недавно звезда вышла замуж за актера Ника Джонса, но это не мешает ей носить вещи от экс-бойфренда. Ведущий поинтересовался у артистки о давних отношениях с женатым продюсером Шахрух Ханом. Чопра восприняла вопрос с юмором, заявив, что название программы «Грязное белье» подготовило ее к таким вопросам. Она рассказала, что от прошлых отношений ей досталась толстовка, с которой она по-прежнему не расстается. Актриса без смущения поведала о том, что буквально живет в ней.

На вопрос о том, почему этот элемент одежды до сих пор остается у звезды, она ответила, что не видит в этом ничего такого. Ей действительно очень нравится эта одежда, и о прошлых отношениях она не напоминает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 22:00

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