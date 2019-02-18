Лидия Федосеева-Шукшина простила продавшую ее квартиру внучку





Чтобы оправдаться за проданную квартиру, Анна Трегубенко посетила студию шоу “Пусть говорят”. Там она пожаловалась, что в жилплощади часто были незнакомые люди, там распивали алкоголь, а еще она якобы служила “отелем на час”. Теперь же внучка Федосеевой-Шукшиной отмечает, что ее родственница смогла ее простить, однако это не повлекло за собой прекращения судебных разбирательств между членами одной семьи.Трегубенко заявляет, что через бабушку с ней на самом деле судится мать Мария Шукшина. Возобновлять доверительные отношения с родительницей девушка намерения не имеет, поскольку боится, что актриса снова попытается взять дочь под тотальный контроль. Смягчить ситуацию в семье желает Бари Алибасов, который заявляет, что его супруга одинаково любит как детей, так и внуков.