Родственники Вороненкова подозревают его в причастности к смерти мужа родной сестры





С просьбой расследовать смерть зятя Дениса Вороненкова родственники покойного экс-депутата обратились в шоу “На самом деле”. Супруг сестры деятеля Ирины скончался при загадочных обстоятельствах. Посетила студию и Светлана Макеенко, экс-супруга политика. Она отметила, что возле своей родственницы он хотел видеть состоятельного мужчину, реальным же избранником Ирины оказался водитель брата Роман Тупиков. Экс-избранница Вороненкова добавляет, что признавал ее бывший муж только уважаемых личностей, она не исключает, что из-за него зять отправился в тюрьму, где впоследствии скончался. Она допускает и то, что политик умышленно заказал убийство родственника.Посетила студию и мать Дениса Вороненкова, отметив, что с Тупиковым находилась в хороших отношениях. Она тоже не исключает, что ее сын имел какое-то отношение к смерти мужа Ирины Вороненковой.