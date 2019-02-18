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Родственники Вороненкова подозревают его в причастности к смерти мужа родной сестры

Родственники Дениса Вороненкова подозревают его в том, что он мог быть причастен к смерти мужа своей родной сестры. Такие предположения высказали бывшая супруга политика и даже его мать.
Родственники Вороненкова подозревают его в причастности к смерти мужа родной сестры

С просьбой расследовать смерть зятя Дениса Вороненкова родственники покойного экс-депутата обратились в шоу “На самом деле”. Супруг сестры деятеля Ирины скончался при загадочных обстоятельствах. Посетила студию и Светлана Макеенко, экс-супруга политика. Она отметила, что возле своей родственницы он хотел видеть состоятельного мужчину, реальным же избранником Ирины оказался водитель брата Роман Тупиков. Экс-избранница Вороненкова добавляет, что признавал ее бывший муж только уважаемых личностей, она не исключает, что из-за него зять отправился в тюрьму, где впоследствии скончался. Она допускает и то, что политик умышленно заказал убийство родственника.

Посетила студию и мать Дениса Вороненкова, отметив, что с Тупиковым находилась в хороших отношениях. Она тоже не исключает, что ее сын имел какое-то отношение к смерти мужа Ирины Вороненковой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:38

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