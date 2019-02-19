Renault представил обновленный Duster 2019 модельного года





Покупатели Duster также смогут воспользоваться мобильным приложением R&Go, позволяющим в любую секунду найти своё транспортное средство на парковке или выключить аудиосистему. Среди остальных изменений после модернизации – появление нового руля и сидений с комбинированной обивкой, а также фронтальной подушки безопасности. Сведений о стоимости новинки пока не предоставлено, но, по мнению сотрудников Renault, данный показатель вырастет почти на 15 000 рублей. Напомним, что сейчас базовая версия Duster обходится россиянам почти в 700 тысяч рублей.Нынешняя версия кроссовера имеет 1,6-литровый бензиновый мотор на 115 лошадиных сил, функционирующий в паре с 5-ступенчатой МКПП. Более мощные модификации обладают 2,0-литровой силовой установкой на 143 лошадиные силы. Добавим, что по состоянию на начало 2019 года Duster стала самым покупаемым автомобилем Renault в РФ.