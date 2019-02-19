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Renault представил обновленный Duster 2019 модельного года

Автоконцерн Renault представил обновленный кроссовер Duster с новой мультимедийной системой и 7,0-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, стоит выделить поддержку Android Auto и Apple Carplay.
Renault представил обновленный Duster 2019 модельного года

Покупатели Duster также смогут воспользоваться мобильным приложением R&Go, позволяющим в любую секунду найти своё транспортное средство на парковке или выключить аудиосистему. Среди остальных изменений после модернизации – появление нового руля и сидений с комбинированной обивкой, а также фронтальной подушки безопасности. Сведений о стоимости новинки пока не предоставлено, но, по мнению сотрудников Renault, данный показатель вырастет почти на 15 000 рублей. Напомним, что сейчас базовая версия Duster обходится россиянам почти в 700 тысяч рублей.

Нынешняя версия кроссовера имеет 1,6-литровый бензиновый мотор на 115 лошадиных сил, функционирующий в паре с 5-ступенчатой МКПП. Более мощные модификации обладают 2,0-литровой силовой установкой на 143 лошадиные силы. Добавим, что по состоянию на начало 2019 года Duster стала самым покупаемым автомобилем Renault в РФ.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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