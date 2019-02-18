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Медики рассказали об отличиях симптомов гриппа от простуды

Объединенная группа медиков рассказала, в чем заключаются отличия симптомов гриппа от простуды. Ученые также отметили, что с данными недугами связаны многочисленные заблуждения.
Медики рассказали об отличиях симптомов гриппа от простуды

По утверждениям медиков, четко определенные вирусы гриппа способны провоцировать потенциально опасное заболевание, тогда как к простуде могут приводить сотни вирусов. Кроме того, вопреки существующим заблуждениям, простуда не может трансформироваться в полноценный грипп. Отличия заключаются в том, что простуда обычно при первых симптомах проявляет себя болью в горле, кашлем и заложенностью носа. Грипп же может сопровождаться лихорадкой и болевыми ощущениями в конечностях.

По этой причине многие считают, что прививка от гриппа не сработала, когда у них появляются симптомы простуды, но в действительности дело в отсутствии у человека защиты от инфекционных вирусов. К тому же, простуда проходит, чаще всего, в течение пяти дней, если ее лечить, а грипп может держаться дольше.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:25

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