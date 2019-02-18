Медики рассказали об отличиях симптомов гриппа от простуды





По утверждениям медиков, четко определенные вирусы гриппа способны провоцировать потенциально опасное заболевание, тогда как к простуде могут приводить сотни вирусов. Кроме того, вопреки существующим заблуждениям, простуда не может трансформироваться в полноценный грипп. Отличия заключаются в том, что простуда обычно при первых симптомах проявляет себя болью в горле, кашлем и заложенностью носа. Грипп же может сопровождаться лихорадкой и болевыми ощущениями в конечностях.По этой причине многие считают, что прививка от гриппа не сработала, когда у них появляются симптомы простуды, но в действительности дело в отсутствии у человека защиты от инфекционных вирусов. К тому же, простуда проходит, чаще всего, в течение пяти дней, если ее лечить, а грипп может держаться дольше.