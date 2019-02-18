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Бывший муж Климовой Игорь Петренко вместе с молодой женой определились с именем для дочери

Игорь Петренко и его молодая жена Кристина Бродская определились с именем для третьей дочери. Бывший муж Екатерины Климовой рассказал, что малышку назвали Евой.

Бывший муж Климовой Игорь Петренко вместе с молодой женой определились с именем для дочери

В интервью одному из телеканалов актер озвучил некоторые подробности из своей личной жизни. Он отметил, что старшие дочки София-Каролина и Мария очень любят помогать родителям с новорожденной Евой. Артист поделился, что является самым счастливым человеком, и в свои 41 чувствует себя молодым парнем.

Петренко заявляет, что все равно испытывает чувство волнения от прибавившейся ответственности, хотя опыт в воспитании детей у него имеется. У актера есть старшие сыновья от первого брака – Матвей и Корней, которым двенадцать и десять лет соответственно. Они поздравили своего отца с пополнением в новой семье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:16

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