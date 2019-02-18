Звезда шоу “Голос” Юлия Райнер отпущена из прокуратуры после смертельного ДТП





Согласно имеющимся сведениям, следователь не стал возбуждать против Юлии Райнер дело, несмотря на то, что она во время управления автомобилем насмерть сбила мужчину. Инцидент имел место еще 17 февраля, когда звезда четвертого сезона “Голоса” находилась за рулем BMW. Певица наехала на 37-летнего водителя такси, который вышел на дорогу, чтобы осмотреть свое транспортное средство. Переехав гражданина, Райнер скрылась с места ДТП, а потерпевший скончался.По данным прессы, задержать солистку удалось правоохранителям оперативно, однако уже на следующий день было принято решение ее отпустить. Согласно российскому законодательству, Юлии Райнер может грозить лишение водительских прав, также возможно заключение в тюрьму на срок до пяти лет.