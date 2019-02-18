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Кэти Перри рассказала, почему не выступает под настоящим именем

Певица Кэти Перри назвала причину, по которой не выступает под своим настоящим именем. Покорять музыкальную индустрию артистка начала в первой половине 2000-х, выделяясь своими задорными композициями и яркими образами.
Кэти Перри рассказала, почему не выступает под настоящим именем

Настоящее имя известной певицы — Кэтрин Хадсон, и в начале своего пути певица боялась, что ее могут путать с актрисой Кейт Хадсон. В итоге после раздумий знаменитость сократила собственное имя до Кэти, взяв также девичью фамилию матери “Перри”. После новости о помолвке Кэти Перри и Орландо Блума многие поклонники знаменитости задаются вопросом, станет ли она менять свою фамилию.
Кэти Перри рассказала, почему не выступает под настоящим именем

Между тем, росла будущая звезда в достаточно религиозной семье, родители запрещали своим детям многое. Сама Кэти Перри делилась, что под давлением родственников она себя ощущала словно “в коконе”, выбраться из которого смогла только будучи подростком. До сих пор певица иногда позволяет себе молиться, но при этом к какой-то конкретной конфессии себя не относит.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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