Россияне назвали любимыми артистами Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву





Согласно опросу, более 50% россиян ежедневно слушаю музыку, притом наиболее популярной оказалась отечественная поп-музыка, затем идут эстрадное творчество и шансон. Среди артистов первенство завоевал Киркоров, вторая позиция у Пугачевой, тройку замыкает Стас Михайлов. Помимо названных исполнителей, жители РФ часто слушают творчество Николая Баскова, Григория Лепса, в списке оказались София Ротару и Лев Лещенко. Среди более “молодых” певцов присутствуют Валерия и Дима Билан.Впрочем, вкусы могут разниться в зависимости от возраста. К примеру, молодые люди в диапазоне 18-24 лет чаще указывали “любимчиком” Егора Крида, граждане до 39 лет останавливали выбор на Диме Билане, а вот респонденты старше 40 лет чаще всего выбирали творчество Филиппа Киркорова.