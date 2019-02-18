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Россияне назвали любимыми артистами Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву

Жители России в рамках опроса, организованного представителями “Левада-Центра”, назвали своих любимых артистов. В числе “любимчиков” оказались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Россияне назвали любимыми артистами Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву

Согласно опросу, более 50% россиян ежедневно слушаю музыку, притом наиболее популярной оказалась отечественная поп-музыка, затем идут эстрадное творчество и шансон. Среди артистов первенство завоевал Киркоров, вторая позиция у Пугачевой, тройку замыкает Стас Михайлов. Помимо названных исполнителей, жители РФ часто слушают творчество Николая Баскова, Григория Лепса, в списке оказались София Ротару и Лев Лещенко. Среди более “молодых” певцов присутствуют Валерия и Дима Билан.

Впрочем, вкусы могут разниться в зависимости от возраста. К примеру, молодые люди в диапазоне 18-24 лет чаще указывали “любимчиком” Егора Крида, граждане до 39 лет останавливали выбор на Диме Билане, а вот респонденты старше 40 лет чаще всего выбирали творчество Филиппа Киркорова.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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