АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Обновленный Ford Focus ST стал самым мощным в истории модели

Автоконцерн Ford представил более мощную версию хэтчбека с двигателем на 280 лошадиных сил. Отметим, что в качестве силовой установки будет использоваться 2,3-литровый 4-цилиндровый турбодвижок.
Обновленный Ford Focus ST стал самым мощным в истории модели

Мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 7-ступенчатой роботизированной. Благодаря увеличенной мощности модель разгоняется с 0 до 100 км/час в течение 6,0 секунд. В новом двигателе используется фирменная технология борьбы с «турбоямой», созданная для модели GT и для пикапа F-150 Raptor. Стоит выделить и несколько режимов по управлению трансмиссией: одна из них способна оптимизировать обороты двигателя во время перехода между ступенями.

Кроме бензинового движка в линейке Ford Focus ST появится и турбодизельный 2,0-литровый мотор на 190 лошадиных сил, сообщили разработчики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Родственники Вороненкова подозревают
Медики рассказали об отличиях симптомов
Бывший муж Климовой Игорь Петренко
Звезда шоу “Голос” Юлия Райнер отпущена
Кэти Перри рассказала, почему не
Россияне назвали любимыми артистами
Елена Беркова поделилась фотографией с
Обновленный Ford Focus ST стал самым
Академик РАН Александр Калинин
Юлия Высоцкая рассказала о методах
Елена Малышева устроила пижамную
Мошенники украли деньги с банковской
Матильда Шнурова рассказала о самом
Мария Шукшина сравнила современные
Российские продажи Citroen C5 Aircross
Эксперты развенчали мифы о
Падчерица Игоря Крутого Виктория
Валерия провела семейный вечер в кругу
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Евгений Петросян принял участие в
Анна Семенович устроила зажигательные
Агата Муцениеце показала фанатам фото
Ученые назвали различия между сердечной
Эксперты назвали причины появления
Меган Маркл получит гражданство
Дмитрий Дмитренко убежден, что
В небе над Турцией заметили загадочный
Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ
Ани Лорак опровергла слухи о
Дмитрий Дмитренко заявил, что они с
Просмотреть все новости