Обновленный Ford Focus ST стал самым мощным в истории модели





Мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 7-ступенчатой роботизированной. Благодаря увеличенной мощности модель разгоняется с 0 до 100 км/час в течение 6,0 секунд. В новом двигателе используется фирменная технология борьбы с «турбоямой», созданная для модели GT и для пикапа F-150 Raptor. Стоит выделить и несколько режимов по управлению трансмиссией: одна из них способна оптимизировать обороты двигателя во время перехода между ступенями.Кроме бензинового движка в линейке Ford Focus ST появится и турбодизельный 2,0-литровый мотор на 190 лошадиных сил, сообщили разработчики.