Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес”





Он отметил, что это ненормально, потому что люди не похожи на животных, которые нуждаются в выброшенной еде. Потому сотрудникам ТВ стоит пересмотреть свое поведение и не показывать реакцию людей на видео. Публика не виновата в ошибках редакторов и ведущих, а потому нельзя комментировать шоу.Эксперт считает, что оно должна быть закрыто, а Леонид Якубович может спокойно уйти на заслуженный отдых и заниматься любимым хобби. Лучше заменить передачу нормальным аналогом, который будет учить зрителей культурным ценностям.