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Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес”

После того, как в Сети появилось видео, на котором гости шоу сражаются за бесплатные угощения, оставленные участниками программы в студии, мнение зрителей по такому поводу разделилось. Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес” во время беседы с журналистами, как сообщают Народные новости.
Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес”

Он отметил, что это ненормально, потому что люди не похожи на животных, которые нуждаются в выброшенной еде. Потому сотрудникам ТВ стоит пересмотреть свое поведение и не показывать реакцию людей на видео. Публика не виновата в ошибках редакторов и ведущих, а потому нельзя комментировать шоу.
Эксперт считает, что оно должна быть закрыто, а Леонид Якубович может спокойно уйти на заслуженный отдых и заниматься любимым хобби. Лучше заменить передачу нормальным аналогом, который будет учить зрителей культурным ценностям.



 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:31

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