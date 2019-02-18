Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес”
После того, как в Сети появилось видео, на котором гости шоу сражаются за бесплатные угощения, оставленные участниками программы в студии, мнение зрителей по такому поводу разделилось. Академик РАН Александр Калинин прокомментировал ситуацию с инцидентом на шоу “Поле чудес” во время беседы с журналистами, как сообщают Народные новости.
Он отметил, что это ненормально, потому что люди не похожи на животных, которые нуждаются в выброшенной еде. Потому сотрудникам ТВ стоит пересмотреть свое поведение и не показывать реакцию людей на видео. Публика не виновата в ошибках редакторов и ведущих, а потому нельзя комментировать шоу.
Эксперт считает, что оно должна быть закрыто, а Леонид Якубович может спокойно уйти на заслуженный отдых и заниматься любимым хобби. Лучше заменить передачу нормальным аналогом, который будет учить зрителей культурным ценностям.
Он отметил, что это ненормально, потому что люди не похожи на животных, которые нуждаются в выброшенной еде. Потому сотрудникам ТВ стоит пересмотреть свое поведение и не показывать реакцию людей на видео. Публика не виновата в ошибках редакторов и ведущих, а потому нельзя комментировать шоу.
Эксперт считает, что оно должна быть закрыто, а Леонид Якубович может спокойно уйти на заслуженный отдых и заниматься любимым хобби. Лучше заменить передачу нормальным аналогом, который будет учить зрителей культурным ценностям.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:31