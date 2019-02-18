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Юлия Высоцкая рассказала о методах запоминания текста у актеров

На своей страничке в Instagram Юлия Высоцкая рассказала, каким образом актеры запоминают тексты спектаклей. Все дело в постоянном повторении сцен при разных обстоятельствах.

Юлия Высоцкая рассказала о методах запоминания текста у актеров

Актриса поделилась с подписчиками закулисьем театра. Она сообщила, что в дни, когда он не работает, артисты все равно приходят, чтобы репетировать сцены и устанавливать свое эмоциональное состояние для передачи точного настроения героя.

Высоцкая объяснила, что запомнить текст не так уж и сложно, потому что его вычитывают по несколько раз в день не только на сцене, но и за ее пределами. Она сравнила актерское ремесло с музыкальным. Знаменитость считает, что «количество перейдет в качество», если его будет бесконечно много.

В комментариях поклонники отметили трудолюбие и целеустремленность Юлии Высоцкой, а также поблагодарили за безупречную актерскую игру на сцене театра.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:22

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