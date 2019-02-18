Елена Малышева устроила пижамную вечеринку в честь юбилея “Жить здорово!”

Знаменитость решила пообщаться с ними в неформальной обстановке, выбрав для такого мероприятия пижаму светлого оттенка с принтом в виде следов от губной помады. Кроме нее в студии были сестры Зайцевы вместе с Юлией Барановской, Ириной Муромцевой и другими известными лицами. Все гости примерили необычные наряды, после чего поговорили о бессоннице и ночных перекусах.Елена Малышева опубликовала в Instagram видео, пожелав своим подписчикам много побед в жизни. Пользователи Сети с удовольствием посмотрели новый выпуск шоу, отметив, что им нравятся такие сюжеты, а также считают, что пижама прекрасно смотрится на ведущей, поблагодарив ее за позитив и хорошее настроение.