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Елена Малышева устроила пижамную вечеринку в честь юбилея “Жить здорово!”

Ведущая долгое время ведет передачи о здоровье в “Жить здорово!”, а также предпочитает экспериментировать со своим внешним видом, пользуясь популярностью у зрителей разных возрастов. Елена Малышева устроила пижамную вечеринку в честь юбилея программы, пригласив сюда многих звездных коллег.
Елена Малышева устроила пижамную вечеринку в честь юбилея “Жить здорово!”

Знаменитость решила пообщаться с ними в неформальной обстановке, выбрав для такого мероприятия пижаму светлого оттенка с принтом в виде следов от губной помады. Кроме нее в студии были сестры Зайцевы вместе с Юлией Барановской, Ириной Муромцевой и другими известными лицами. Все гости примерили необычные наряды, после чего поговорили о бессоннице и ночных перекусах.

Елена Малышева опубликовала в Instagram видео, пожелав своим подписчикам много побед в жизни. Пользователи Сети с удовольствием посмотрели новый выпуск шоу, отметив, что им нравятся такие сюжеты, а также считают, что пижама прекрасно смотрится на ведущей, поблагодарив ее за позитив и хорошее настроение.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:13

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