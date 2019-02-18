Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов обнародовал видео с танцами нынешней жены

«Кошмар какой! Тарасов так кричал, что не будет жить напоказ, а на деле оказывается.. Вместо того, чтобы дать Костенко кое-как отдохнуть, давай позорить ее на весь инстаграм!», - отметила одна из подписчиц Костенко.



Всем известно, что 31-летний футболист и 24-летняя модель вместе уже больше года. За этот период влюбленным пришлось пройти через многое, начиная от громкого развода Тарасова с Бузовой и заканчивая скандалом, связанным с долгами спортсмена по алиментам.Впрочем, Дмитрий и Анастасия не опускают руки и продолжают вовсю демонстрировать поклонникам, что счастливы вместе. Несколько часов назад полузащитник футбольного клуба «Локомотив» разместил у себя на страничке в Instagram новый Stories, который по достоинству оценили многочисленные интернет-пользователи.Преданные поклонники Тарасова хорошо знают, что футболист просто-таки обожает слушать музыку, когда едет в своем дорогостоящем автомобиле. Только вот Костенко, по всей видимости, не ожидала, что ее любимый супруг решит запечатлеть очередную их совместную поездку на видео, да еще и опубликует этот ролик в Сеть.По мнению читателей, модель очень устала, поэтому и «кое-как» двигалась под музыку, грустно смотря в окно.