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Мошенники украли деньги с банковской карты телеведущей Марии Командной

Популярная телеведущая и журналистка попалась на уловку мошенников, о чем рассказала в Facebook. Они украли с банковской карты Марии Командной крупную денежную сумму.

Мошенники украли деньги с банковской карты телеведущей Марии Командной

Девушка поделилась со своими подписчиками неприятным инцидентом. Она стала жертвой аферистов, которые в телефонном режиме украли у журналистки 90 тысяч рублей. Командная сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил мужчина и представился менеджером банка, клиентом которого является знаменитость. Мошенник объяснил, что с ее счетами происходит подозрительная активность, и, чтобы уладить ситуацию, нужны личные данные телеведущей.

Мария Командная засомневалась в достоверности информации, решив лично перезвонить в отделение своего банка. Там подтвердили, что связывался с ней действительно их сотрудник. Она успокоилась и вновь созвонилась с тем же менеджером, чтобы предоставить всю личную информацию. После такой оплошности деньги с карты тут же начали списываться, пока одна из транзакций не дала сбой. В общей сложности журналистка лишилась 90 тысячи рублей.

Командная заявила, что после такого мошенничества она в ближайшее время намерена отказаться от услуг банка и открыть счет в другом.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:07

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