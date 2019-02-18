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Мария Шукшина сравнила современные ток-шоу с “планом Даллеса”

Актриса продолжает нелестно высказываться по поводу современных ток- шоу, публикуя соответствующие посты в Instagram. Мария Шукшина даже сравнила их с “планом Даллеса”, предложив поклонникам найти между ними 10 отличий.
Мария Шукшина сравнила современные ток-шоу с “планом Даллеса”

Знаменитость открыто выступает за закрытие многих программ ТВ, вспомнив о шпионской деятельности американских властей против СССР. Она даже привела поклонникам некоторые цитаты, озвученные в “плане Даллеса”, который западные страны хотели внедрить в действие после окончания ВОВ. Тогда США решило задействовать финансы и проводить пропаганду, которая уничтожит духовную нравственность россиян.

Они мечтали сделать из молодежи циников и космополитов, но люди возмущены, что сейчас им приходится смотреть на экране различные проекты, которые просто являются обычной “чернухой”. Мария Шукшина не может смириться с такими нюансами, получив поддержку от пользователей Сети. Они полностью согласны с мнением артистки, потому что сами видят, что понятия стыда и благородства размыты и изменены на негативные аспекты, которые никогда не были приемлемы в обществе.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00

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