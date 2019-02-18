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Российские продажи Citroen C5 Aircross стартуют во втором квартале 2019 года

Автоконцерн Citroen начнет продажи C5 Aircross уже со следующего квартала. Машина получит инновационную подвеску под названием Progressive Hydraulic Cushions и гидравлические ограничители хода.
Российские продажи Citroen C5 Aircross стартуют во втором квартале 2019 года

В пресс-службе бренда заявили, что у покупателей также появится богатый выбор оформления транспортного средства – оно появится сразу в 7 расцветках. Дополнительная опция включает в себя двухцветную крышу или пакет Color Packs, включающий особые вставки на некоторых элементах кузова. Интерьер тоже будет разнообразным: передние сиденья обзаведутся «умным» наполнителем, позволяющем без проблем переносить длительную поездку.

Стоит выделить и наличие системы экстренного торможения и предотвращения столкновения. Что касается главных технических характеристик модели и моторной линейки Citroen C5 Aircross, то эти данные появятся ближе к началу продаж, отметили в компании.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:55

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