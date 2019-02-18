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Эксперты развенчали мифы о эффективности вакцинации и народных методов в борьбе с гриппом

Эксперты изучили действенность различных методов борьбы с гриппом и ОРВИ. Выяснилось, что ни вакцинация, ни народные способы не могут защитить людей от заболевания.

Эксперты развенчали мифы о эффективности вакцинации и народных методов в борьбе с гриппом

Экспертная организация международного уровня под названием Cochrane заявила, что в мире вообще не существует лекарства, способного уничтожить болезнь. На вирусы, вызванные простудой, не действуют даже антибиотики. Также ученые развеяли миф о том, что витамин С гарантирует защиту иммунитета. Это ошибочное суждение, так как он способен лишь немного снять симптомы.

Такие методы лечения, как ингаляции, по мнению научного общества, совсем не имеют никакого смысла. Исследование показало, что никакого воздействия на организм человека такая процедура не оказывает. Чеснок же демонстрирует положительное влияние на иммунитет. Его посчитали неплохим средством для профилактики.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:48

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