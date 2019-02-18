Дмитрий Дмитренко убежден, что собственная недвижимость в Москве может решить большую часть его проблем

«Нам хочется уже наконец-таки решить вопрос с пропиской Василисы! Это не правильно, что дочка до сих пор нигде не прописана!», - отметил Дмитренко.





По словам Дмитрия Дмитренко, недвижимость в столице позволит ему решить ряд нюансов, которые мешают его семье нормально существовать.На протяжении уже второго месяца телезрителям «Дома-2» приходится наблюдать за тем, как Рапунцель без конца выясняет отношения с мужем. Так, одним из препятствий для влюбленных стал жилищный вопрос. Дело в том, что у Ольги и Дмитрия до сих пор нет собственной квартиры, что очень расстраивает каждого из них.На сегодняшний день Дмитренко и Рапунцель откладывают практически всю зарплату, которую они получают на телестройке «Дом-2», на покупку собственной недвижимости в Москве. По словам Дмитрия, у них есть общая «копилка», однако каждый из них и по отдельности откладывает деньги и на свои личные потребности.Участник «Дома-2» убежден, что именно жилье сможет помочь его семейству решить большую часть проблем.Также Дмитрий указал на то, что не хочет «как цыгане» кочевать по всей Москве, но и возвращаться в свой родной город Владивосток супруг Ольги не планирует. Рапунцель и Дмитренко хорошо понимают, что в столице куда больше перспектив для их общей наследницы.