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Падчерица Игоря Крутого Виктория выбрала образ роковой леди для выхода в свет

Игорь Крутой 20 лет живет вместе со своей избранницей Ольгой, воспитывая дочь Александру, но также не забывает о своей падчерице Виктории, рожденной супругой в первом браке. Она удивила подписчиков образом роковой леди, подобрав соответствующий наряд для выхода в свет, и опубликовав фото в Instagram.
Падчерица Игоря Крутого Виктория выбрала образ роковой леди для выхода в свет

Несмотря на то, что 33-летняя Виктория сама родила дочь Деми-Роуз, она имеет время, чтобы отдыхать с подругами. Недавно девушка решила посетить день рождения одной из них, выбрав для такого случая алый костюм из топа и брюк, дополненный расстегнутым пиджаком.

Подписчики сразу заметили, что падчерица композитора имеет великолепную фигуру, а также сделала броский макияж и подобрала к наряду золотые украшения. Сама она назвала себя леди в красном, а восхищенные пользователи Сети считают ее суперзвездой и огненной красавицей. Дома Виктория любит носить удобную одежду ярких цветов, но редко отказывается от обуви на каблуках.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:39

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