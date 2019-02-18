Падчерица Игоря Крутого Виктория выбрала образ роковой леди для выхода в свет

Несмотря на то, что 33-летняя Виктория сама родила дочь Деми-Роуз, она имеет время, чтобы отдыхать с подругами. Недавно девушка решила посетить день рождения одной из них, выбрав для такого случая алый костюм из топа и брюк, дополненный расстегнутым пиджаком.Подписчики сразу заметили, что падчерица композитора имеет великолепную фигуру, а также сделала броский макияж и подобрала к наряду золотые украшения. Сама она назвала себя леди в красном, а восхищенные пользователи Сети считают ее суперзвездой и огненной красавицей. Дома Виктория любит носить удобную одежду ярких цветов, но редко отказывается от обуви на каблуках.