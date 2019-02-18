Дмитрий Дмитренко заявил, что они с Ольгой Рапунцель «обесценили свои отношения»

«Я хочу жить с той женщиной, которую я когда-то повстречал», - подчеркнул Дмитрий.





По словам Дмитрия, Ольге придется не только очень измениться, но и постоянно придерживаться некоторых пунктов, которые и помогут им избежать развода.Всем известно, что на сегодняшний день в «брендовом» семействе не все так гладко, как того хотелось бы Рапунцель. Дело в том, что влюбленным не получается услышать друг друга, ведь каждый из них требует от своей второй половинки того, чего сами, как видно, не в состоянии дать.По мнению Дмитрия, они с Ольгой «обесценили свои отношения» постоянными склоками и скандалами, за которыми, по факту, наблюдает вся страна. Впрочем, Дмитренко понимает, что «безумно любит» Рапунцель, и именно поэтому на многое готов закрывать глаза и искать компромиссы.К слову, оказывается, что Дмитренко и Рапунцель несмотря на огромнейшее количество ссор уже даже построили совместные планы на будущее. Выяснилось, что Дмитрий и Ольга планируют не только обзавестись собственной недвижимостью в столице, но и хотят родить второго наследника.Вот только прежде чем воплощать в жизнь эти замыслы участник «Дома-2» хочет, что длинноволосая красавица изменилась. Для Дмитренко важно, чтобы Рапунцель уважала его и следовала за ним, а не постоянно устраивала истерики по пустякам.