Валерия провела семейный вечер в кругу сына и его девушки

Знаменитость сообщила, что практически всей семьей они решили навестить ее маму Галину Николаевну и провести вечер за семейным ужином. На фотографиях, которыми Валерия поделилась с подписчиками, запечатлен также сын артистки Арсений и его девушка Анна Шеридан.Певица рассказала, что в гостях у мамы они пили чай, обменивались последними новостями, музицировали. Подписчики отметили, как замечательно выглядит Валерия, а также не смогли удержаться от комментариев по поводу ее сходства с возлюбленной сына.