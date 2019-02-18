Валерия провела семейный вечер в кругу сына и его девушки
Валерия часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На этот раз певица в своем Instagram опубликовала снимок с вечера, проведенного в кругу сына и его девушки.
Знаменитость сообщила, что практически всей семьей они решили навестить ее маму Галину Николаевну и провести вечер за семейным ужином. На фотографиях, которыми Валерия поделилась с подписчиками, запечатлен также сын артистки Арсений и его девушка Анна Шеридан.
Певица рассказала, что в гостях у мамы они пили чай, обменивались последними новостями, музицировали. Подписчики отметили, как замечательно выглядит Валерия, а также не смогли удержаться от комментариев по поводу ее сходства с возлюбленной сына.
Знаменитость сообщила, что практически всей семьей они решили навестить ее маму Галину Николаевну и провести вечер за семейным ужином. На фотографиях, которыми Валерия поделилась с подписчиками, запечатлен также сын артистки Арсений и его девушка Анна Шеридан.
Певица рассказала, что в гостях у мамы они пили чай, обменивались последними новостями, музицировали. Подписчики отметили, как замечательно выглядит Валерия, а также не смогли удержаться от комментариев по поводу ее сходства с возлюбленной сына.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:30