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Валерия провела семейный вечер в кругу сына и его девушки

Валерия часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На этот раз певица в своем Instagram опубликовала снимок с вечера, проведенного в кругу сына и его девушки.

Валерия провела семейный вечер в кругу сына и его девушки

Знаменитость сообщила, что практически всей семьей они решили навестить ее маму Галину Николаевну и провести вечер за семейным ужином. На фотографиях, которыми Валерия поделилась с подписчиками, запечатлен также сын артистки Арсений и его девушка Анна Шеридан.

Певица рассказала, что в гостях у мамы они пили чай, обменивались последними новостями, музицировали. Подписчики отметили, как замечательно выглядит Валерия, а также не смогли удержаться от комментариев по поводу ее сходства с возлюбленной сына.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:30

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