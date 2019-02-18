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Евгений Петросян принял участие в фотосессии

Поклонники не устают удивляться преображениям любимого юмориста, просматривая фото в Instagram. Евгений Петросян принял участие в фотосессии, получив много комплиментов в свой адрес.
Евгений Петросян принял участие в фотосессии

В сюжете звезда позирует на диване, надев стильные укороченные брюки и белые кеды. Сам артист позитивно оценил свой внешний вид, отметив, что он “Хорош!”. Затем Евгений Петросян лаконично подписал фото хэштегом #времяобновляться. Он не стал сообщать подписчикам, для чего снимался в новом проекте, чем заинтриговал многих пользователей Сети.

Они быстро отреагировали на стильный образ знаменитости, отметив, что он молодец и продолжает держать себя в форме. Многие преданные поклонники считают своего кумира молодым и счастливым, желая ему творческих успехов и счастья в любви.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:24

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