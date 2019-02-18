Евгений Петросян принял участие в фотосессии
Поклонники не устают удивляться преображениям любимого юмориста, просматривая фото в Instagram. Евгений Петросян принял участие в фотосессии, получив много комплиментов в свой адрес.
В сюжете звезда позирует на диване, надев стильные укороченные брюки и белые кеды. Сам артист позитивно оценил свой внешний вид, отметив, что он “Хорош!”. Затем Евгений Петросян лаконично подписал фото хэштегом #времяобновляться. Он не стал сообщать подписчикам, для чего снимался в новом проекте, чем заинтриговал многих пользователей Сети.
Они быстро отреагировали на стильный образ знаменитости, отметив, что он молодец и продолжает держать себя в форме. Многие преданные поклонники считают своего кумира молодым и счастливым, желая ему творческих успехов и счастья в любви.
В сюжете звезда позирует на диване, надев стильные укороченные брюки и белые кеды. Сам артист позитивно оценил свой внешний вид, отметив, что он “Хорош!”. Затем Евгений Петросян лаконично подписал фото хэштегом #времяобновляться. Он не стал сообщать подписчикам, для чего снимался в новом проекте, чем заинтриговал многих пользователей Сети.
Они быстро отреагировали на стильный образ знаменитости, отметив, что он молодец и продолжает держать себя в форме. Многие преданные поклонники считают своего кумира молодым и счастливым, желая ему творческих успехов и счастья в любви.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:24