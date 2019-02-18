АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Анна Семенович устроила зажигательные танцы в радиостудии

Анна Семенович побывала в эфире одной из радиостанций с презентацией новой песни «Хочешь». В студии певица устроила зажигательные танцы и опубликовала видео в своем Instagram.

Анна Семенович устроила зажигательные танцы в радиостудии

18 февраля Семенович стала главной звездой радиоэфира. Она представила широкой аудитории свою новую песню под названием «Хочешь» и надеется, что трек станет настоящим хитом. В песне речь идет о девушке, которая готова предстать перед любимым в разных образах. В связи с предстоящим праздником, певица посоветовала поздравить своих мужчин по примеру главной героини песни – одеться в яркий костюм и станцевать под новый хит.

Знаменитость принесла с собой в студию клубнику, чтобы угостить лакомством всех ведущих и вспомнить вкус лета. После беседы Семенович устроила зажигательные танцы под свой трек, чем поделилась со своими подписчиками в социальной сети. Поклонники отметили, как хорошо двигается звезда, и насколько непосредственно себя ведет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Малышева устроила пижамную
Мошенники украли деньги с банковской
Матильда Шнурова рассказала о самом
Мария Шукшина сравнила современные
Российские продажи Citroen C5 Aircross
Эксперты развенчали мифы о
Падчерица Игоря Крутого Виктория
Валерия провела семейный вечер в кругу
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Евгений Петросян принял участие в
Анна Семенович устроила зажигательные
Агата Муцениеце показала фанатам фото
Ученые назвали различия между сердечной
Эксперты назвали причины появления
Меган Маркл получит гражданство
Дмитрий Дмитренко убежден, что
В небе над Турцией заметили загадочный
Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ
Ани Лорак опровергла слухи о
Дмитрий Дмитренко заявил, что они с
Джастин Бибер решил заняться боксом
Поклонники подарили певцу Шуре подушку
Тина Кароль предстала в роскошном
Жительница Екатеринбурга нашла дома
Дочь Дмитрия Маликова с размахом
Ученые: У "небесных камней" есть
Светлана Ходченкова восхитила Анну
Ученые научились лечить болезни
Певица Глюкоза показала себя в детстве
Яна Рудковская показала красивое платье
Просмотреть все новости