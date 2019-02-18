Анна Семенович устроила зажигательные танцы в радиостудии

18 февраля Семенович стала главной звездой радиоэфира. Она представила широкой аудитории свою новую песню под названием «Хочешь» и надеется, что трек станет настоящим хитом. В песне речь идет о девушке, которая готова предстать перед любимым в разных образах. В связи с предстоящим праздником, певица посоветовала поздравить своих мужчин по примеру главной героини песни – одеться в яркий костюм и станцевать под новый хит.Знаменитость принесла с собой в студию клубнику, чтобы угостить лакомством всех ведущих и вспомнить вкус лета. После беседы Семенович устроила зажигательные танцы под свой трек, чем поделилась со своими подписчиками в социальной сети. Поклонники отметили, как хорошо двигается звезда, и насколько непосредственно себя ведет.