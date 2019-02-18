Агата Муцениеце показала фанатам фото наследника Тимофея в костюме брокколи
В последнее время актриса стала радовать фанатов новыми сюжетами в Instagram, связанными с ее личной жизнью. Агата Муцениеце показала фото наследника Тимофея в костюме брокколи, получив много комплиментов в его адрес.
Знаменитость предпочла сама не подписывать снимок, предложив поклонникам придумать для него название. Преданные фанаты сразу откликнулись на предложение артистки, написав много вариантов. Они считают, что: “ Тимофея пригласили на передачу к Малышевой”, после чего шутливо заметили, что он стал похож на известный овощ из-за увлечения ЗОЖ.
Агата Муцениеце была поражена фантазией пользователей Сети, признавшись, что получила много удовольствия, читая их сообщения. Самые шутливые посты звезда отметила лайками, поблагодарив всех участников за креативные идеи.
Знаменитость предпочла сама не подписывать снимок, предложив поклонникам придумать для него название. Преданные фанаты сразу откликнулись на предложение артистки, написав много вариантов. Они считают, что: “ Тимофея пригласили на передачу к Малышевой”, после чего шутливо заметили, что он стал похож на известный овощ из-за увлечения ЗОЖ.
Агата Муцениеце была поражена фантазией пользователей Сети, признавшись, что получила много удовольствия, читая их сообщения. Самые шутливые посты звезда отметила лайками, поблагодарив всех участников за креативные идеи.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:09