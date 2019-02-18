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Агата Муцениеце показала фанатам фото наследника Тимофея в костюме брокколи

В последнее время актриса стала радовать фанатов новыми сюжетами в Instagram, связанными с ее личной жизнью. Агата Муцениеце показала фото наследника Тимофея в костюме брокколи, получив много комплиментов в его адрес.
Агата Муцениеце показала фанатам фото наследника Тимофея в костюме брокколи

Знаменитость предпочла сама не подписывать снимок, предложив поклонникам придумать для него название. Преданные фанаты сразу откликнулись на предложение артистки, написав много вариантов. Они считают, что: “ Тимофея пригласили на передачу к Малышевой”, после чего шутливо заметили, что он стал похож на известный овощ из-за увлечения ЗОЖ.

Агата Муцениеце была поражена фантазией пользователей Сети, признавшись, что получила много удовольствия, читая их сообщения. Самые шутливые посты звезда отметила лайками, поблагодарив всех участников за креативные идеи.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:09

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