Агата Муцениеце показала фанатам фото наследника Тимофея в костюме брокколи

Знаменитость предпочла сама не подписывать снимок, предложив поклонникам придумать для него название. Преданные фанаты сразу откликнулись на предложение артистки, написав много вариантов. Они считают, что: “ Тимофея пригласили на передачу к Малышевой”, после чего шутливо заметили, что он стал похож на известный овощ из-за увлечения ЗОЖ.Агата Муцениеце была поражена фантазией пользователей Сети, признавшись, что получила много удовольствия, читая их сообщения. Самые шутливые посты звезда отметила лайками, поблагодарив всех участников за креативные идеи.