Ученые назвали различия между сердечной болью и невралгией





Боль имеет свои характерные особенности, если она вызвана сердечным приступом. Ощущается сначала дискомфорт за грудиной, а после достижения пика начинает ослабевать, если принять соответствующие медикаменты. Если боль вновь начинает развиваться через какое-то время, следует немедленно обратиться к врачу-кардиологу.Также поход к доктору не следует откладывать, если болезненные ощущения возвращаются при смене положения тела, а также при глубоких вдохах. Дискомфорт в области груди продолжительностью от получаса может сигнализировать о наступлении инфаркта. В этом случае следует вызывать бригаду скорой помощи.Есть также определенные симптомы, отличают сердечную боль от невралгии, которая развивается между ребер. Часто проблемы с сердцем могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Следует прислушаться к своему дыханию. Если одышка в расслабленном состоянии не проходит, нужно срочно вызывать врача.