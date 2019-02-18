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Ученые назвали различия между сердечной болью и невралгией

Ученые сообщили, что чаще всего люди не обращаются к врачу при болевых ощущениях в области груди. Они назвали главные различия между сердечной болью и невралгией.

Ученые назвали различия между сердечной болью и невралгией

Боль имеет свои характерные особенности, если она вызвана сердечным приступом. Ощущается сначала дискомфорт за грудиной, а после достижения пика начинает ослабевать, если принять соответствующие медикаменты. Если боль вновь начинает развиваться через какое-то время, следует немедленно обратиться к врачу-кардиологу.

Также поход к доктору не следует откладывать, если болезненные ощущения возвращаются при смене положения тела, а также при глубоких вдохах. Дискомфорт в области груди продолжительностью от получаса может сигнализировать о наступлении инфаркта. В этом случае следует вызывать бригаду скорой помощи.

Есть также определенные симптомы, отличают сердечную боль от невралгии, которая развивается между ребер. Часто проблемы с сердцем могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Следует прислушаться к своему дыханию. Если одышка в расслабленном состоянии не проходит, нужно срочно вызывать врача.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:04

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