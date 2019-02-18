Эксперты назвали причины появления второго подбородка и способы борьбы с ним





Часто причиной является генетика: кожа провисает из-за ослабленных связок, поэтому образуется второй подбородок. Чтобы побороть эту проблему, надо укрепить эпидермис, что облегчит задачу связкам. Могут помочь процедуры, уплотняющие кожу. Использование косметики для зоны декольте и шеи тоже станут эффективным способом.Еще одна причина – гравитационный птоз, как называют провисание тканей. Со временем теряется эластичность, и связки не могут удерживать слой эпидермиса. Чаще всего птозу подвергаются подбородок и щеки. Чтобы побороть проблему, можно воспользоваться нитевым лифтингом. Нити из молочной кислоты образуют гамак, который не дает контурам лица опускаться.Второй подбородок бывает обусловлен строением лица. Особенно предрасположены к складкам на шее женщины с круглым лицом. Решить проблему под силу лишь пластическому хирургу. Если ситуация не критичная, улучшить ситуацию сможет помочь нитевой лифтинг.Часто второй подбородок образуется у женщин с избыточным весом. Резкое похудение не поможет, так как возможно провисание кожи, удерживающей жир. Чтобы не было провисания, уплотнять эпидермис можно процедурами, спецкосметикой. При желании к арсеналу косметических средств и процедур можно подключить техники фейсбилдинга или омолаживающую гимнастику для лица.