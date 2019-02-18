Меган Маркл получит гражданство Великобритании через четыре года





Многие поклонники королевской семьи строили свои предположения касательно того, почему супруга принца Гарри, будучи в положении, все еще не меняет гражданство. Некоторые посчитали, что таким образом Маркл хочет отдать ребенка именно в американскую школу.На самом деле, закон Великобритании гласит , что после официального оформления отношений должно пройти 5 лет, прежде чем стать гражданином страны. Таким образом, герцогиня Сассекская только через 4 года имеет право подать заявление.Для молодоженов такая ситуация не была неожиданностью. Меган Маркл изначально переехала в страну по семейной визе, согласно которой гражданин, который привез невесту, обязан жениться на ней в течение шести месяцев, после чего у супруги появляется возможность стать законной гражданкой спустя 5 лет официального брака.