Меган Маркл получит гражданство Великобритании через четыре года
Меган Маркл на данный момент является гражданкой США. Получить гражданство Великобритании она сможет только через 4 года.
Многие поклонники королевской семьи строили свои предположения касательно того, почему супруга принца Гарри, будучи в положении, все еще не меняет гражданство. Некоторые посчитали, что таким образом Маркл хочет отдать ребенка именно в американскую школу.
На самом деле, закон Великобритании гласит , что после официального оформления отношений должно пройти 5 лет, прежде чем стать гражданином страны. Таким образом, герцогиня Сассекская только через 4 года имеет право подать заявление.
Для молодоженов такая ситуация не была неожиданностью. Меган Маркл изначально переехала в страну по семейной визе, согласно которой гражданин, который привез невесту, обязан жениться на ней в течение шести месяцев, после чего у супруги появляется возможность стать законной гражданкой спустя 5 лет официального брака.
Многие поклонники королевской семьи строили свои предположения касательно того, почему супруга принца Гарри, будучи в положении, все еще не меняет гражданство. Некоторые посчитали, что таким образом Маркл хочет отдать ребенка именно в американскую школу.
На самом деле, закон Великобритании гласит , что после официального оформления отношений должно пройти 5 лет, прежде чем стать гражданином страны. Таким образом, герцогиня Сассекская только через 4 года имеет право подать заявление.
Для молодоженов такая ситуация не была неожиданностью. Меган Маркл изначально переехала в страну по семейной визе, согласно которой гражданин, который привез невесту, обязан жениться на ней в течение шести месяцев, после чего у супруги появляется возможность стать законной гражданкой спустя 5 лет официального брака.
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:55