В небе над Турцией заметили загадочный НЛО
Внимание жителей Турции привлек странный шарообразный НЛО. Замечен подозрительный объект накануне над городом Кастамону.
Согласно заявлениям очевидцев, подозрительный НЛО был замечен поздним вечером. Сперва жители населенного пункта приняли объект за какой-то спутник или другой летающий аппарат, но затем сделали вывод, что перед ними внеземная технология. НЛО имел шарообразную форму, вокруг него наблюдалась светящаяся аура. Объект сперва приблизился, затем снова удалился, скрывшись из поля зрения.
Многие очевидцы предположили, что им посчастливилось стать свидетелями появления корабля пришельцев. Известные уфологи пока никак не комментировали указанный инцидент, поскольку Турция не является тем местом, где часто фиксируются случаи активности НЛО.
Согласно заявлениям очевидцев, подозрительный НЛО был замечен поздним вечером. Сперва жители населенного пункта приняли объект за какой-то спутник или другой летающий аппарат, но затем сделали вывод, что перед ними внеземная технология. НЛО имел шарообразную форму, вокруг него наблюдалась светящаяся аура. Объект сперва приблизился, затем снова удалился, скрывшись из поля зрения.
Многие очевидцы предположили, что им посчастливилось стать свидетелями появления корабля пришельцев. Известные уфологи пока никак не комментировали указанный инцидент, поскольку Турция не является тем местом, где часто фиксируются случаи активности НЛО.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:46