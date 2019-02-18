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Ани Лорак опровергла слухи о беременности в новой рекламе йогурта

Певица Ани Лорак опровергла слухи о беременности посредством новой рекламы популярного йогурта. Соответствующий пост появился на странице артистки в Instagram.
Ани Лорак опровергла слухи о беременности в новой рекламе йогурта

В новом видео Ани Лорак в широких штанах и высоком топе рассказывает о преимуществах йогурта, для рекламы которого и снялась. На ролике виден стройный живот знаменитости, что опровергает слухи о ее беременности. Таковые появились после того, как в рамках одного видео из выступлений на шоу “Дива” у артистки заметили округлившийся живот. Впрочем, некоторые фанаты предположили, что оно снято гораздо раньше, а смонтировали и выпустили его только сейчас.

В комментариях поклонники оставили массу комплиментов в адрес Ани Лорак, отметив, что у нее потрясающая фигура. При этом некоторые пожаловались, что голос певицы в рекламе не похож на ее реальный. Просмотреть ролик всего за несколько часов успели более 150 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:39

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