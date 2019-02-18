Джастин Бибер решил заняться боксом для борьбы с депрессией

Певец регулярно был замечен в различного рода скандалах и провокациях. Он долгое время посещал психолога, чтобы справиться с обрушившейся на него критикой, а также проблемами в личной жизни. Осенью 2018 года Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Тогда поклонники с облегчением вздохнули, решив, что проблемы у звезды больше не имеют большого значения, ведь он обрел свое истинное счастье.Однако депрессия знаменитости набирала только новые обороты. Певец стал испытывать трудности в общении с окружающими и срываться на них. Он начал посещать сеансы психотерапии и даже беседовал с личным духовным наставником.Недавно Джастина Бибера заметили на боксерском поединке, где он боролся на ринге со своим соперником. На тренировках вместе со своим мужем была и Хейли Болдуин, которая старается поддерживать его во всех стремлениях.