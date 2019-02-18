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Поклонники подарили певцу Шуре подушку с фотографией мамы

Популярный в 90-х исполнитель Шура опубликовал в Instagram новый видеоролик. В нем он поблагодарил поклонников за подарок – подушку с фотографией певца и его мамы.
Поклонники подарили певцу Шуре подушку с фотографией мамы

«Эмоции зашкаливают, спасибо, мои родные», – написал Шура в подписи к посту. В самом ролике певец обратился к своей матери: «Мама, мы дарим ее тебе. Это мы с тобою».

«Мама – это все на свете, берегите ее», «Суперская подушка!», «Саша, вы настоящий, и это располагает к вам», «Вы классный, настоящий человек!», «Где Александр, там весело, уютно. Добра и сам твори ДОБРО», «Шура! Всегда приятно видеть!», «Классный! Снова в строю! Умница!», «Привет маме и от меня», – написали подписчики Шуры в комментариях.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:24

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