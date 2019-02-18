Тина Кароль предстала в роскошном образе для новой фотосессии

На новом снимке Тина Кароль позирует в пышном черном платье, с распущенными волосами и нюдовым макияжем, а подчеркнула образ певица уже традиционно красной помадой. На ногах знаменитости находятся туфли на высокой шпильке, в руках она удерживает несколько воздушных шаров золотистого цвета. Судя по ссылке под публикацией, в соответствующем амплуа артистка предстала в рамках фотосессии для глянцевого издания ELLE Ukraine.В комментариях многочисленные фолловеры восхитились внешностью Тины Кароль, отметив, что ей к лицу черный цвет. За непродолжительное время оценить публикацию отметками "Мне нравится" успели более 26 тысяч пользователей Сети.