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Жительница Екатеринбурга нашла дома оставленную в аномальной зоне Пермского края записку

Жительница Екатеринбурга на странице во «ВКонтакте» рассказала о ситуации, которая произошла с ней во время путешествия в Пермский край. Она нашла дома записку, оставленную в Молебском треугольнике (аномальная зона Прикамья) 10 лет назад.
Жительница Екатеринбурга нашла дома оставленную в аномальной зоне Пермского края записку

Екатеринбурженка сообщила, что в 2008 году в Молебке она положила записку для туристов, которые шли за ее группой. Лист она прикрепила к магазинной магазина. «Живу, никого не трогаю, и вдруг нахожу там, где ее не было еще вчера – записку, написанную в 2008 году», – удивилась женщина. По словам туристки, еще за день до этого записки не было. «Откуда? Лежит передо мной и напоминает о том жарком лете и аномальной зоне под Пермью», – добавила женщина.

Молебская зона расположена между Молебкой и Каменкой на рубеже Пермского края и Свердловской области. Здесь не единожды наблюдались паранормальные явления. В этом году Forbes внес местный треугольник в ТОП-8 местностей, где есть максимальная вероятность встретить НЛО.



 
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Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:09

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