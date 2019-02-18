Жительница Екатеринбурга нашла дома оставленную в аномальной зоне Пермского края записку





Екатеринбурженка сообщила, что в 2008 году в Молебке она положила записку для туристов, которые шли за ее группой. Лист она прикрепила к магазинной магазина. «Живу, никого не трогаю, и вдруг нахожу там, где ее не было еще вчера – записку, написанную в 2008 году», – удивилась женщина. По словам туристки, еще за день до этого записки не было. «Откуда? Лежит передо мной и напоминает о том жарком лете и аномальной зоне под Пермью», – добавила женщина.Молебская зона расположена между Молебкой и Каменкой на рубеже Пермского края и Свердловской области. Здесь не единожды наблюдались паранормальные явления. В этом году Forbes внес местный треугольник в ТОП-8 местностей, где есть максимальная вероятность встретить НЛО.