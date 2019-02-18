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Дочь Дмитрия Маликова с размахом отпраздновала 19-летие

Дочь Дмитрия Маликова Стефания с размахом отпраздновала свое 19-летие. Свой личный праздник наследница артиста отметила 13 февраля, получив поздравления от друзей и родственников.
Дочь Дмитрия Маликова с размахом отпраздновала 19-летие

Проходило пышное празднование 19-летия Стефании Маликовой в одном из ресторанов Москвы. Сама именинница была одета в роскошное красное платье, зал украсили в соответствующих тонах, а присутствовали на празднике только близкие люди. Под конец вечера песню “С днем рождения тебя” спел для дочери непосредственно Дмитрий Маликов, после чего виновница торжества задула встречи под аплодисменты присутствующих. Сама Стефания Маликова отметила, что мероприятием осталась довольна. Также она поблагодарила всех поклонников, поздравивших ее с 19-летием.

В минувшем году празднование дня рождения наследницы Дмитрия Маликова проходило схожим образом. Тогда именинница собрала друзей в известном ресторане и покоряла присутствующих дизайнерским нарядом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:04

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