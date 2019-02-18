Ученые: У "небесных камней" есть минимум два источника





«Новый анализ Гефьенов показал, что они значительно старше. Это говорит о том, что надо искать новый источник», – говорит Питер Дженнискенс, сотрудник американского Института поиска внеземных цивилизаций SETI.В последние годы астрономы следят за астероидами и ведут их «перепись». Все большие объекты, чье количество достигает 2 млн, уже известны, тогда как небольшие тела, габаритами с Челябинский метеорит, еще практически не изучены.