Ученые: У "небесных камней" есть минимум два источника
Масштабная перепись метеоритов показывает, что у распространенных «небесных камней», как называют хондриты L-типа, не один, а минимум 2 источника в основном поясе астероидов. Ученые долго считали, что источником были астероиды семейства Гефьен, которое сформировалось 467 млн лет назад, как и эти объекты.
«Новый анализ Гефьенов показал, что они значительно старше. Это говорит о том, что надо искать новый источник», – говорит Питер Дженнискенс, сотрудник американского Института поиска внеземных цивилизаций SETI.
В последние годы астрономы следят за астероидами и ведут их «перепись». Все большие объекты, чье количество достигает 2 млн, уже известны, тогда как небольшие тела, габаритами с Челябинский метеорит, еще практически не изучены.
«Новый анализ Гефьенов показал, что они значительно старше. Это говорит о том, что надо искать новый источник», – говорит Питер Дженнискенс, сотрудник американского Института поиска внеземных цивилизаций SETI.
В последние годы астрономы следят за астероидами и ведут их «перепись». Все большие объекты, чье количество достигает 2 млн, уже известны, тогда как небольшие тела, габаритами с Челябинский метеорит, еще практически не изучены.
Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:00