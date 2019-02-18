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Ученые: У "небесных камней" есть минимум два источника

Масштабная перепись метеоритов показывает, что у распространенных «небесных камней», как называют хондриты L-типа, не один, а минимум 2 источника в основном поясе астероидов. Ученые долго считали, что источником были астероиды семейства Гефьен, которое сформировалось 467 млн лет назад, как и эти объекты.
Ученые: У "небесных камней" есть минимум два источника

«Новый анализ Гефьенов показал, что они значительно старше. Это говорит о том, что надо искать новый источник», – говорит Питер Дженнискенс, сотрудник американского Института поиска внеземных цивилизаций SETI.

В последние годы астрономы следят за астероидами и ведут их «перепись». Все большие объекты, чье количество достигает 2 млн, уже известны, тогда как небольшие тела, габаритами с Челябинский метеорит, еще практически не изучены.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:00

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