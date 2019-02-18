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Светлана Ходченкова восхитила Анну Михалкову своей красотой

Светлана Ходченкова восхитила Анну Михалкову своей красотой. Роскошной женщиной актриса посчитала коллегу даже в тот момент, когда не узнала ее при встрече в аэропорту.
Светлана Ходченкова восхитила Анну Михалкову своей красотой

Анна Михалкова посредством поста в Instagram рассказала, что утром в аэропорту ожидала свой рейс, заметив красивую стройную женщину. Последняя выглядела прекрасно, несмотря на то, что было рано, а у самой актрисы на фоне этого даже проснулась зависть. Когда незнакомка подошла ближе, в ней Михалкова узнала Светлану Ходченкову, которой призналась, что та прекрасно выглядит. После того, как коллега ушла, дочь Никиты Михалкова решила, что все дело в солнечных очках, поэтому тоже поспешила их надеть.

В комментариях многие фолловеры призвали Анну Михалкову не недооценивать собственную привлекательность. Некоторые заявили, что актриса нравится им больше, чем Ходченкова, другие посчитали, что сравнивать нет нужды, поскольку каждая из знаменитостей имеет привлекательный внешний вид и очевидный талант в своем деле.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

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