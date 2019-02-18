АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые научились лечить болезни желудочно-кишечного тракта по Skype

Ученые сделали вывод, что некоторые болезни способен излечить гипноз через телетерапию. В частности, они считают, что по Skype можно облегчить симптомы расстройств желудочно-кишечного тракта.

Ученые научились лечить болезни желудочно-кишечного тракта по Skype

Терапия такого рода способна помочь людям, у которых по каким-то причинам нет доступа к традиционному лечению. Такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника, является достаточно распространенным. Около 15% пациентов сталкиваются с этой проблемой, а также с ее последствиями, среди которых психологические расстройства. Часто врачи выписывают таким больным специальную диету, которая не приводит к значительным улучшениям состояния.

Гипноз подразумевает помощь специалиста, который находит индивидуальный подход к каждому. Ученые провели исследования, в котором приняли участие 20 пациентов с расстройством желудочно-кишечного тракта. С ними проводили специальную гипнотерапию из 12 сеансов, первая часть из которых проводилась лично, а вторая – по Skype. Полученные результаты сравнили с другими больными, которые лечились привычными методами.

Данные эксперимента оказались неожиданными. При лечении по Сети наблюдалась положительная динамика для дальнейшего выздоровления. Исследователи отмечают, что гипноз является результативным способом уменьшения симптомов и тяжести болезни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак опровергла слухи о
Дмитрий Дмитренко заявил, что они с
Джастин Бибер решил заняться боксом
Поклонники подарили певцу Шуре подушку
Тина Кароль предстала в роскошном
Жительница Екатеринбурга нашла дома
Дочь Дмитрия Маликова с размахом
Ученые: У "небесных камней" есть
Светлана Ходченкова восхитила Анну
Ученые научились лечить болезни
Певица Глюкоза показала себя в детстве
Яна Рудковская показала красивое платье
На концерте в Москве поклонница
Ксения Бородина заявила, что из-за Риты
В Азербайджане временно лишенный слуха
Эмили Ратаковски показала фото из
Ради экономии в День всех влюбленных
У берегов Филиппин очевидцы заметили
Алла Пугачева придумала для Аркадия
Алсу появилась в сделанном из бумаги
Регина Тодоренко никогда не отдыхала в
Эксперты назвали самые дорогостоящие и
Кардашьян поразила поклонников
Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы
Екатерина Климова показала себя фанатам
В ядре кометы 46P\Wirtanen ученые нашли
Ученые нашли новую, готовую взорваться
Принц Чарльз призвал медиков лечить
Николай Цискаридзе откладывает средства
Могерини не видит возможностей для
Просмотреть все новости