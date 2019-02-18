Ученые научились лечить болезни желудочно-кишечного тракта по Skype





Терапия такого рода способна помочь людям, у которых по каким-то причинам нет доступа к традиционному лечению. Такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника, является достаточно распространенным. Около 15% пациентов сталкиваются с этой проблемой, а также с ее последствиями, среди которых психологические расстройства. Часто врачи выписывают таким больным специальную диету, которая не приводит к значительным улучшениям состояния.Гипноз подразумевает помощь специалиста, который находит индивидуальный подход к каждому. Ученые провели исследования, в котором приняли участие 20 пациентов с расстройством желудочно-кишечного тракта. С ними проводили специальную гипнотерапию из 12 сеансов, первая часть из которых проводилась лично, а вторая – по Skype. Полученные результаты сравнили с другими больными, которые лечились привычными методами.Данные эксперимента оказались неожиданными. При лечении по Сети наблюдалась положительная динамика для дальнейшего выздоровления. Исследователи отмечают, что гипноз является результативным способом уменьшения симптомов и тяжести болезни.