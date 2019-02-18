Певица Глюкоза показала себя в детстве на архивном фото с бабушкой

На личной странице в соцсети Глюкоза показала фото, где она еще совсем маленькая позирует на руках у бабушки. Сегодня родственница артистки отмечает 88-летие, с чем певица решила ее поздравить. Знаменитость отметила, что бабушка для нее является важным человеком, поскольку именно она занималась воспитанием внучки, помогая ей вырасти хорошим человеком. Женщина помогала будущей звезде во всех начинаниях, в том числе жульничать при сдаче экзаменов, а сама Наталья Чистякова-Ионова всегда чувствовала поддержку со стороны близкого человека.Своим поклонникам Глюкоза пообещала, что все их поздравления прочитает для родственницы лично. Фолловеры не остались в стороне и начали желать имениннице множество приятных вещей, выражая благодарность за такую талантливую внучку.