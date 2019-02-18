Яна Рудковская показала красивое платье от ливанского дизайнера
Продюсер Яна Рудковская в микроблоге в Instagram поделилась снимками с новой фотосессии. На фотографиях 44-летняя наставница популярного исполнителя Димы Билана предстала в розовом наряде со шлейфом. Сшил это платье ливанский дизайнер.
Супруга Евгения Плющенко в подписи к фото порассуждала о своих любимых цветах и поделилась с подписчиками предпочтениями. «Я давно люблю античные или меловые оттенки: пудровый голубой, ментоловый и розовый», – написала продюсер, добавив, что уже несколько лет в ее гардеробе появляются наряды от ливанского дизайнера.
Отметим, что Рудковская только недавно вернулась с отдыха в Токио. Туда он летала с мужем и сыновьями – 16-летним Николаем от союза звезды с Батуриным и 6-летним Сашей от брака с известным фигуристом.
Супруга Евгения Плющенко в подписи к фото порассуждала о своих любимых цветах и поделилась с подписчиками предпочтениями. «Я давно люблю античные или меловые оттенки: пудровый голубой, ментоловый и розовый», – написала продюсер, добавив, что уже несколько лет в ее гардеробе появляются наряды от ливанского дизайнера.
Отметим, что Рудковская только недавно вернулась с отдыха в Токио. Туда он летала с мужем и сыновьями – 16-летним Николаем от союза звезды с Батуриным и 6-летним Сашей от брака с известным фигуристом.
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:32