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Яна Рудковская показала красивое платье от ливанского дизайнера

Продюсер Яна Рудковская в микроблоге в Instagram поделилась снимками с новой фотосессии. На фотографиях 44-летняя наставница популярного исполнителя Димы Билана предстала в розовом наряде со шлейфом. Сшил это платье ливанский дизайнер.
Яна Рудковская показала красивое платье от ливанского дизайнера

Супруга Евгения Плющенко в подписи к фото порассуждала о своих любимых цветах и поделилась с подписчиками предпочтениями. «Я давно люблю античные или меловые оттенки: пудровый голубой, ментоловый и розовый», – написала продюсер, добавив, что уже несколько лет в ее гардеробе появляются наряды от ливанского дизайнера.

Отметим, что Рудковская только недавно вернулась с отдыха в Токио. Туда он летала с мужем и сыновьями – 16-летним Николаем от союза звезды с Батуриным и 6-летним Сашей от брака с известным фигуристом.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:32

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