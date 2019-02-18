Яна Рудковская показала красивое платье от ливанского дизайнера

Супруга Евгения Плющенко в подписи к фото порассуждала о своих любимых цветах и поделилась с подписчиками предпочтениями. «Я давно люблю античные или меловые оттенки: пудровый голубой, ментоловый и розовый», – написала продюсер, добавив, что уже несколько лет в ее гардеробе появляются наряды от ливанского дизайнера.Отметим, что Рудковская только недавно вернулась с отдыха в Токио. Туда он летала с мужем и сыновьями – 16-летним Николаем от союза звезды с Батуриным и 6-летним Сашей от брака с известным фигуристом.