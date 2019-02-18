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Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы Анохиной и Алены Водонаевой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев не смог остаться в стороне и вмешался в скандал, который с новой силой вспыхнул между Айзой Анохиной и Аленой Водонаевой.

Причем Рустам не только высказал свое мнение по поводу самого конфликта Айзы и Алены, но и заговорил о любимом супруге Ксении Бородиной – Курбане Омарове.

Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы Анохиной и Алены Водонаевой

Несколько часов назад Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram весьма неожиданную видеозапись, на которой обратился к Бородиной, Анохиной и Водонаевой.

Рустам поспешил объяснить Ксении и Айзе, что они ошибаются, подозревая, что Алена могла продать «надвигающуюся беременность» одной из них «некоему таблоиду». По словам телезнаменитости, в свое время он сам работал с этим журналом, поэтому не понаслышке знает, что они никогда не платят денег.

Впрочем, больше всего интернет-пользователей заинтересовало обращение Рустама к Ксении, в котором он указал на то, что Курбан на самом деле изменял ей с Аленой.

Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы Анохиной и Алены Водонаевой

«Ты меня, конечно, извини, но твой этот муж не похож на того, кого можно подвергнуть женскому насилию помимо его собственной доброй воли», - отметил Солнцев.

К слову, за считанные минуты видеоролик экс-участника «Дома-2» распространился по всей Сети, а фолловеры один за другим принялись высказывать свое мнение, что они думают по этому поводу.

По словам некоторых читателей, Бородина слишком «мнительная», поэтому и верит всему тому, что ей говорят, особенно, если это касается ее самой или ее семейства.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:19

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