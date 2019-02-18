Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы Анохиной и Алены Водонаевой

«Ты меня, конечно, извини, но твой этот муж не похож на того, кого можно подвергнуть женскому насилию помимо его собственной доброй воли», - отметил Солнцев.

Причем Рустам не только высказал свое мнение по поводу самого конфликта Айзы и Алены, но и заговорил о любимом супруге Ксении Бородиной – Курбане Омарове.Несколько часов назад Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram весьма неожиданную видеозапись, на которой обратился к Бородиной, Анохиной и Водонаевой.Рустам поспешил объяснить Ксении и Айзе, что они ошибаются, подозревая, что Алена могла продать «надвигающуюся беременность» одной из них «некоему таблоиду». По словам телезнаменитости, в свое время он сам работал с этим журналом, поэтому не понаслышке знает, что они никогда не платят денег.Впрочем, больше всего интернет-пользователей заинтересовало обращение Рустама к Ксении, в котором он указал на то, что Курбан на самом деле изменял ей с Аленой.К слову, за считанные минуты видеоролик экс-участника «Дома-2» распространился по всей Сети, а фолловеры один за другим принялись высказывать свое мнение, что они думают по этому поводу.По словам некоторых читателей, Бородина слишком «мнительная», поэтому и верит всему тому, что ей говорят, особенно, если это касается ее самой или ее семейства.