На концерте в Москве поклонница Александра Серова прорвалась на сцену в свадебном платье





Инцидент имел место в ходе выступления в театре Надежды Кадышевой. Когда женщина прорвалась на сцену, ее пригласили за кулисы, где она, по ее словам, получила от Александра Серова приглашение приехать в его особняк. Посетив студию “Прямого эфира”, поклонница артиста называла себя его своей невестой, отметив, что сам исполнитель в шутку пообещал на ней жениться.На телевидении гражданка призналась, что влюблена в Серова еще с десяти лет, сперва он нравился ей как артист, а сейчас — как мужчина. Жительница Нижнего Тагила рассказала, что после того, как она попала за кулисы, ее напоили чаем, затем она хотела дождаться кумира у служебного входа, но тот ускользнул от нее. Когда же поклонница приехала к Александру Серову домой, охрана ее пропустила, но сам певец отказался принять, сославшись на занятость.Из-за такого поведения кумира гостья расплакалась, ведь проделала большой путь ради встречи с артистом. В то же время она продолжает надеяться, что Серов согласится отправиться с ней в ЗАГС, а она обещает не ревновать его к другим женщинам.