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На концерте в Москве поклонница Александра Серова прорвалась на сцену в свадебном платье

Во время концерта в Москве на сцену к Александру Серову прорвалась поклонника, облаченная в свадебное платье. Даже охраннику оказалось не под силу остановить фанатку из Нижнего Тагила.
На концерте в Москве поклонница Александра Серова прорвалась на сцену в свадебном платье

Инцидент имел место в ходе выступления в театре Надежды Кадышевой. Когда женщина прорвалась на сцену, ее пригласили за кулисы, где она, по ее словам, получила от Александра Серова приглашение приехать в его особняк. Посетив студию “Прямого эфира”, поклонница артиста называла себя его своей невестой, отметив, что сам исполнитель в шутку пообещал на ней жениться.

На телевидении гражданка призналась, что влюблена в Серова еще с десяти лет, сперва он нравился ей как артист, а сейчас — как мужчина. Жительница Нижнего Тагила рассказала, что после того, как она попала за кулисы, ее напоили чаем, затем она хотела дождаться кумира у служебного входа, но тот ускользнул от нее. Когда же поклонница приехала к Александру Серову домой, охрана ее пропустила, но сам певец отказался принять, сославшись на занятость.
На концерте в Москве поклонница Александра Серова прорвалась на сцену в свадебном платье

Из-за такого поведения кумира гостья расплакалась, ведь проделала большой путь ради встречи с артистом. В то же время она продолжает надеяться, что Серов согласится отправиться с ней в ЗАГС, а она обещает не ревновать его к другим женщинам.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24

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