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В Азербайджане временно лишенный слуха Максим Фадеев отыграл по приборам концерт

В Азербайджане временно лишенный слуха Максим Фадеев отыграл концерт по приборам. О необычном опыте отечественный продюсер рассказал посредством поста в Instagram.
В Азербайджане временно лишенный слуха Максим Фадеев отыграл по приборам концерт

По словам Максима Фадеева, это второй концерт по приборам в его жизни, на сцене в Баку артист ничего не слышал. Как-то различать звуки вокруг шоумену помогал специальный датчик, который разместили на кости головы. Распознавать мелодии аппарат позволяет посредством костной проводимости. Продюсер не стал скрывать, что работать в таких условиях сложно, но он готов и уже осуществляет первые шаги в нужном направлении. Артист признался, что старается ради своих поклонников, которые желают видеть его на сцене.

Азербайджану и Баку, которые Фадеев назвал своей второй родиной, отечественный шоумен пожелал процветания. В комментариях поклонники восхитились талантами кумира, а также выразили восторг по поводу его старательности и звучания на сцене даже в особенных условиях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:16

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