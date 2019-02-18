Эмили Ратаковски показала фото из ванной без макияжа

Несколько часов назад Эмили Ратаковски решила продемонстрировать подписчикам в Instagram свою естественную красоту. Знаменитость опубликовала черно-белое фото без макияжа. Данный снимок был сделан в тот момент, когда модель находилась в ванной заполненной водой. Комментировать свою новую публикацию Эмили Ратаковски не стала. Она лишь поставила смайлик и написала несколько букв: "gn".Подписчики модели пришли в восторг от ее новой публикации. Преданные поклонники выразили свое восхищение внешними данными знаменитости. Некоторые даже признались ей в любви. Другие посчитали фотографию из ванной слишком откровенной для публикации в Сети. Но несмотря на это, всего за несколько часов публикация Эмили Ратаковски набрала более 721 тысячи отметок "Мне нравится".