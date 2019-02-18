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Эмили Ратаковски показала фото из ванной без макияжа

На странице своего Instagram Эмили Ратаковски показала фото без макияжа, которое было сделано в ванной. Подписчики модели пришли в восторг от ее нового поста.

Эмили Ратаковски показала фото из ванной без макияжа

Несколько часов назад Эмили Ратаковски решила продемонстрировать подписчикам в Instagram свою естественную красоту. Знаменитость опубликовала черно-белое фото без макияжа. Данный снимок был сделан в тот момент, когда модель находилась в ванной заполненной водой. Комментировать свою новую публикацию Эмили Ратаковски не стала. Она лишь поставила смайлик и написала несколько букв: "gn".

Эмили Ратаковски показала фото из ванной без макияжа

Подписчики модели пришли в восторг от ее новой публикации. Преданные поклонники выразили свое восхищение внешними данными знаменитости. Некоторые даже признались ей в любви. Другие посчитали фотографию из ванной слишком откровенной для публикации в Сети. Но несмотря на это, всего за несколько часов публикация Эмили Ратаковски набрала более 721 тысячи отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:09

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