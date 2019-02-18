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Ради экономии в День всех влюбленных Андрей Малахов с женой взяли букет напрокат

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева решили сэкономить на Дне всех влюбленных, ради чего взяли букет напрокат. Об этом ведущий шоу “Прямой эфир” рассказал посредством поста в Instagram.
Ради экономии в День всех влюбленных Андрей Малахов с женой взяли букет напрокат

В личном профиле Андрей Малахов поделился снимком, где они вместе с женой позируют с внушительным букетом роз. Однако оказалось, что это не подарок телеведущего своей жене на День святого Валентина, они просто решили взять его в аренду для того, чтобы устроить праздничную фотосессию. Наталью Шкулеву артист поблагодарил за то, что она таким образом сэкономила на семейном бюджете. Взять букет напрокат пара планирует и на 8 Марта, чтобы с ним “пофоткаться”.

В комментариях некоторые поклонники похвалили пару за экономию, однако нашлись и те, кто раскритиковал Андрея Малахова за то, что он пожалел денег на реальный букет для жены. Части фолловеров белые розы не показались красивыми в таком количестве, однако сама публикация собрала более 137 тысяч “лайков” за непродолжительный срок.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:04

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