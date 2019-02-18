АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Алла Пугачева придумала для Аркадия Укупника образ “растерянного ботаника”

Именно Алла Пугачева оказалась той, кто придумал для Аркадия Укупника образ “растерянного ботаника”. Отечественный артист 18 февраля отметит свое 66-летие.
Алла Пугачева придумала для Аркадия Укупника образ “растерянного ботаника”

Сперва Аркадий Укупник писал песни для других звезд, а в 1991 году его вокальные эксперименты случайно оказались у Аллы Пугачевой. Примадонна разглядела у артиста потенциал, пригласив его выступить в рамках “Рождественских встреч”. По рекомендациям певицы, именно тогда исполнителю сделали кудри, надели очки и сменили гардероб, благодаря чему был создан образ “растерянного ботаника”. Последний полюбился широким массам настолько, что расстаться с амплуа музыкант не решается даже сейчас.
Алла Пугачева придумала для Аркадия Укупника образ “растерянного ботаника”

Сейчас Аркадий Укупник не выступает, поскольку сам решил оставить эстрадную деятельность. В то же время артист занят на студии звукозаписи, вместе с коллегами он занимается написанием композиций для кинематографа. Публичным мероприятиям Укупник предпочитает домашний уют, он счастлив в браке и занимается воспитанием дочери, которая учится в первом классе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмили Ратаковски показала фото из
Ради экономии в День всех влюбленных
У берегов Филиппин очевидцы заметили
Алла Пугачева придумала для Аркадия
Алсу появилась в сделанном из бумаги
Регина Тодоренко никогда не отдыхала в
Эксперты назвали самые дорогостоящие и
Кардашьян поразила поклонников
Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы
Екатерина Климова показала себя фанатам
В ядре кометы 46P\Wirtanen ученые нашли
Ученые нашли новую, готовую взорваться
Принц Чарльз призвал медиков лечить
Николай Цискаридзе откладывает средства
Могерини не видит возможностей для
Актриса Александра Бортич стала
В программе "Поле чудес" показали, что
Агата Муцениеце показала игру Павла
Коттеджи и элитные апартаменты в
Рената Литвинова начала монтировать
У жительницы Ленобласти за долги
Американец после травмы обрел
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала
Российский рынок рискует остаться без
На юго-востоке Москвы 50 человек
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков
В небе над Флоридой взорвался
Поклонники набросились с критикой на
Ученые заявили, что к 2080 году на
Таисия Повалий намерена продать часть
Просмотреть все новости