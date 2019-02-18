Алла Пугачева придумала для Аркадия Укупника образ “растерянного ботаника”





Сперва Аркадий Укупник писал песни для других звезд, а в 1991 году его вокальные эксперименты случайно оказались у Аллы Пугачевой. Примадонна разглядела у артиста потенциал, пригласив его выступить в рамках “Рождественских встреч”. По рекомендациям певицы, именно тогда исполнителю сделали кудри, надели очки и сменили гардероб, благодаря чему был создан образ “растерянного ботаника”. Последний полюбился широким массам настолько, что расстаться с амплуа музыкант не решается даже сейчас.Сейчас Аркадий Укупник не выступает, поскольку сам решил оставить эстрадную деятельность. В то же время артист занят на студии звукозаписи, вместе с коллегами он занимается написанием композиций для кинематографа. Публичным мероприятиям Укупник предпочитает домашний уют, он счастлив в браке и занимается воспитанием дочери, которая учится в первом классе.