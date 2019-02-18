Алсу появилась в сделанном из бумаги платье в программе "Лучше всех"

Певица Алсу решила похвастаться своим преданным поклонникам платьем, в котором она появилась в программе "Лучше всех". Дела в том, что наряд знаменитости был полностью из такого материала. В Instagram певица показала несколько снимков и сообщила, что данное произведение искусства было сделано детскими руками. Исполнительница призналась, что еще никогда в жизни она не носила ничего подобного, и это платье очень ей понравилась.Подписчики Алсу оценили ее бумажный наряд. Они написали: "Очень красиво!!!! И очень Вам подходит!", "Прелесть! Очень красиво!", "Алсу, ты красавица, как всегда, очаровательная. А дети настоящие молодцы, все супер!!", "Ого, просто класс, слов нет от такой красоты", "Алсу, Вы являетесь украшением даже для обычной бумаги", "Как нежно и красиво". Всего за сутки новый пост исполнительницы набрал более 37 000 лайков.